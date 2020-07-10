الدكتوراه بامتياز للباحثة اليمنية ياسمين شمهان من جامعة القرآن الكريم بجمهورية السودان

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حصلت الباحثة اليمنية / ياسمين عبده علي شمهان على درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان الشقيق في رسالتها الموسومة ( استراتيجية مقترحة لتطوير الإشراف التربوي في الجمهورية اليمنية في ضوء التجارب المعاصرة)..
و تكونت لجنة المناقشة والتحكيم كلاً من :_ الدكتور وقيع الله قسم السيد أحمد رئيساً للجنة و مشرفاً والدكتور محمد حمد النيل مناقشاً داخلياً والأستاذ الدكتور الطيب عبدالوهاب مناقشاً خارجياً..
وأشادت لجنة التحكيم والمناقشة بالجهود الكبيرة للباحثة وما قدمته في محتويات الرسالة وأهمية مضمونها والتي اعتمدت على المعايير العلمية و المهنية..
وعبرت اللجنة عن خالص تمنياتها للباحثة بالتوفيق والنجاح..
وكانت الباحثة ياسمين شمهان قد حصلت في وقت سابق على رسالة الماجستير بتقدير إمتياز من جامعة إب بعنوان تصور مقترح لتطوير واقع الإشراف التربوي في مدارس التعليم الثانوي في اليمن.
حضر المناقشة عدد من الأستاذة والدكاترة من مختلف أقسام الكلية وطلاب الدراسات العليا و المختصين في دائرة العلوم التربوية وشعبة الإدارة التربوية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في الخرطوم وجمع من زميلات الباحثة..