مدرعات وعربات عسكرية تصل سقطرى على متن سفينة سعودية

الجمعة 10 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر يمنية مطلعة، الجمعة 10 يوليو/تموز، بوصول سفينة سعودية على متنها مدرعات وعربات عسكرية الى محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرقي اليمن)، في وقت كشف المحافظ رمزي محروس عن تحركات خطيرة لمليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً.

ونقلت قناة ”الجزيرة“ عن المصادر قولها، ان حاملات مدرعات شوهدت تتجه إلى الميناء مع رسو السفينة السعودية التي تحمل اسم "سقطرى 2" وأن عملية تفريغ حمولتها من الحاويات والآليات والعتاد العسكري استمرت لساعات.

وأشارت إلى أن وصول العتاد العسكري السعودي، تزامن مع مغادرة ممثل المجلس الانتقالي ومحافظِ سقطرى الأسبق سالم عبد الله السقطري إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع مسؤولي السلطة المحلية التابعين للحكومة الشرعية والذين وصلوا الرياض قبل 48 ساعة.

وفي وقت سابق اليوم، قال رمزي محروس محافظ سقطرى إن المجلس الانتقالي يعمل -بإيعاز من داعميه- على تجريف المؤسسات الحكومية وإقصاء القيادات الشرعية من مفاصل الدولة واستبدالهم بعناصره في المرافق الأمنية والعسكرية والمدنية.

وأوضح أن المجلس يستحدث مواقع عسكرية بالأرخبيل، وينشر المليشيات فيه، ويعمل على توزيع السلاح وبيعه في الأسواق.

وأكد ”محروس“ رفض هذه الإجراءات، مشيرا إلى أنها تزيد من تعقيد الأوضاع وتعرقل جهود الرياض والحكومة اليمنية لحل الأزمة في سقطرى.

وكان مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً سيطروا في 19 من الشهر الماضي على مقر السلطة المحلية بسقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتهم على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقعِ في حَديبو (مركزِ المحافظة) التي توجد فيها قوات سعودية.