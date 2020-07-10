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عاجل : صدور قرار جمهوري

الجمعة 10 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٠م قضت المادة الاولى منه بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء ٣٥ مدرع ويرقى الى رتبة عميد.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية." رواندا في الدائرة الآمنة".

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