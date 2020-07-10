صحيفة صهيونية تكشف حقائق مخفية عن فيروس كورونا وكيف يفتك بإسرائيل بصمت

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بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، وعدم قدرة جاهزية الدولة على مواجهة الوباء، قالت صحيفة عبرية إن الوباء أشد على إسرائيل من حرب أكتوبر.
الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي ذكر ما نشرته الصحيفة قائلا : " الكيان الصهيوني يسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء 1464 حالة في 24 ساعة".
وأضاف : صحيفة ذي ماركير الصهيونية تقول : تبعات كورونا ستكون أخطر من تبعات حرب 73 ، ساخرا : " والعرب يتهافتون على إسرائيل بحجة التعاون معها في مواجهة الوباء".
وأوضح النعامي أن صحيفة معاريف نشرت : " لأول مرة يلاحظ استعداد عدد كبير من اليهود الأمريكيين للهجرة لإسرائيل بسبب كورونا .. وبالرغم من فشل إسرائيل الذريع في مواجهة الوباء إلا أن الأوضاع في أمريكا أكثر سوءا سيما على صعيد الفرق في الخدمات مما عزز دافعيتهم للهجرة".
وتابع قائلا : " حتى صحيفة يسرائيل هيوم التي تعد بوقا لنتنياهو تتوقع أن يعاقبه الجمهور الصهيوني لفشله في مواجهة وباء كورونا.. هي إسرائيل التي وقعت الإمارات معها على اتفاق للتعاون معها في مواجهة الوباء في حين أن الصهاينة يعدون راوندا مثالا يحتذى به لنجاحها في المواجهة".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر انتشارا في إسرائيل قد سخرت قبل أيام من نتنياهو قائلة :" رواندا تتفوق على إسرائيل في مواجهة كورونا، إسرائيل في "دائرة الخطر الحمراء" رواندا في الدائرة الآمنة".