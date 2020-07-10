عاجل : صدور قرار جمهوري صحيفة صهيونية تكشف حقائق مخفية عن فيروس كورونا وكيف يفتك بإسرائيل بصمت إشتباكات عنيفة بين مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ وقوات مدعومة سعوديا في محيط قاعدة “العند“ العثور على جثة حارس مرمى شهير داخل سيارته تقشي مرض أخطر من كورونا ... يجتاح 32 ألف مصاب في أيام قيادات انقلبت على الشرعية تدشن انشاء مواقع عسكرية للانتقالي ومليشيات الامارات تبيع سلاح الدولة أخطر عمل لمليشيات الانتقالي في سقطرى..المحافظ يكشف عن عملية احلال واقصاء وما يحدث في مؤسسات وشوارع الجزيرة الحوثيون يعترفون بمصرع «قائد محور الجوف» ومقتل قيادي آخر مع مرافقيه مواجهة نارية محتملة لبرشلونة وصدام تاريخي ينتظر الريال.. قرعة ربع ونصف نهائي ابطال اوروبا بعد رئيس البرازيل.. اصابة رئيسة دولة بفيروس كورونا
أفادت مصادر عسكرية باندلاع اشتباكات، الجمعة 10 يوليو/تموز، بين قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعومة إماراتيا، وقوات حكومية في محيط قاعدة العند بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).
وقال المصدر إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الانتقالي، وقوات اللواء الثاني عمالقة (المدعوم سعوديا) في محافظة لحج".
وأوضح المصدر أن "القوات التابعة للمجلس الانتقالي قامت باستحداث مواقع عسكرية بمنطقة متنازع عليها مع القوات الحكومية، ما أدى لاندلاع الاشتباكات".
وذكر أن "المواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين.
وتخضع قاعدة "العند" العسكرية اليمنية، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.
ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد محافظة لحج، توترا بين "اللواء الثاني عمالقة بمعاونة مسلحين قبليين، وقوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.