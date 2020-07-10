إشتباكات عنيفة بين مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ وقوات مدعومة سعوديا في محيط قاعدة “العند“

الجمعة 10 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية باندلاع اشتباكات، الجمعة 10 يوليو/تموز، بين قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعومة إماراتيا، وقوات حكومية في محيط قاعدة العند بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقال المصدر إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الانتقالي، وقوات اللواء الثاني عمالقة (المدعوم سعوديا) في محافظة لحج".

وأوضح المصدر أن "القوات التابعة للمجلس الانتقالي قامت باستحداث مواقع عسكرية بمنطقة متنازع عليها مع القوات الحكومية، ما أدى لاندلاع الاشتباكات".

وذكر أن "المواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين.

وتخضع قاعدة "العند" العسكرية اليمنية، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد محافظة لحج، توترا بين "اللواء الثاني عمالقة بمعاونة مسلحين قبليين، وقوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.