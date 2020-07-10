العثور على جثة حارس مرمى شهير داخل سيارته

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عثرت مصالح الشرطة في العاصمة العراقية بغداد، على جثة حارس مرمى المنتخب العراقي الأولمبي ونادي الطلبة لكرة القدم، كرار إبراهيم، داخل سيارته.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشرطة عثرت، أمس الخميس، على جثة كرار داخل سيارته في منطقة السعدون ببغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الداخلية أن وفاة كرار إبراهيم طبيعية وليست جنائية.
وأشارت إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة اللاعب جاءت نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن الجثة التي عثر عليها تظهر عليها آثار الخنق، وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.