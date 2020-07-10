قيادات انقلبت على الشرعية تدشن انشاء مواقع عسكرية للانتقالي ومليشيات الامارات تبيع سلاح الدولة أخطر عمل لمليشيات الانتقالي في سقطرى..المحافظ يكشف عن عملية احلال واقصاء وما يحدث في مؤسسات وشوارع الجزيرة الحوثيون يعترفون بمصرع «قائد محور الجوف» ومقتل قيادي آخر مع مرافقيه مواجهة نارية محتملة لبرشلونة وصدام تاريخي ينتظر الريال.. قرعة ربع ونصف نهائي ابطال اوروبا بعد رئيس البرازيل.. اصابة رئيسة دولة بفيروس كورونا التحالف يعلن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين النائب العام في أحد دول الخليج : يأمر بضبط نجل رئيس الوزراء السابق ايلاف التنموية توزع سماعات طبية لذوي الاعاقة السمعية بمأرب تركيا تكشف عن كنوز هائلة ... كانت ضائعة في ليبيا عاطل ينتقم من خطيبته السابقة بـ3 جرائم في مدينة دبي
يواصل ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات تأكيد انقلابه في سقطرى (شرق اليمن)، متحديا مساعي تنفيذ اتفاق الرياض والمشاورات الجارية برعاية سعودية.
وأعلن الانتقالي، الخميس، عن إنشاء موقع عسكري جديد في محافظة أرخبيل سقطرى، بعد أسابيع من سيطرته على الأرخبيل.
وقال المجلس في بيان له، إنه دشن موقع عسكري استطلاعي بمنطقة رأس مومي شرق محافظة سقطرى لمواجهة ما وصفه بالعدو الخارجي للجزيرة.
وزعم أن الموقع سيكون له دور كبير في عملية المراقبة على المنافذ البحرية والحرص على الحفاظ الثروة السمكية من العبث الاصطياد العشوائي والجرف الجائر .
وحضر تدشين الموقع العسكري عدد من القيادات العسكرية التي تورطت في الانقلاب على الدولة في سقطرى واعلنت الولاء للانتقالي.
وبحسب بيان الانتقالي حضر التدشين رئيس الانتقالي بسقطرى، المدعو رأفت الثقلي، وقائد اللواء أول مشاه بحري العميد محسن الحاج والعميد أحمد سعد القدومي قائد ما يسمى الشرطة الجنوبية ومحمد شعفل قائد كتيبة، والعميد محمد أحمد قائد حرس الشواطئ، وقائد كتيبة المدفعية وقائد النقطة البحرية المقدم مهدي الشقي،وجميع هولاء تمردوا على الدولة وجرى تعيين بعضهم من قبل المجلس الانتقالي.
الى ذلك قال محافظ سقطرى رمزي محروس ان الانتقالي استحدث مواقع عسكرية في الجزيرة مؤخرًا، كما بدأ في تشكيل المليشيات المسلحة وتوزيع السلاح وبيعه في أسواق الجزيرة.
وأشار محروس- في منشور رصده محرر مأرب برس على حساب المحافظ في فيسبوك -إلى أن تمرد الانتقالي باطل ومرفوض، ويزيد من تعقيد الوضع ويعرقل جهود الحل وعودة مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي.