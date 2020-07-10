الحوثيون يعترفون بمصرع «قائد محور الجوف» ومقتل قيادي آخر مع مرافقيه

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اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، بمصرع احد قياداتها البارزة في مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وتداول ناشطون حوثيون خبر مصرع ما يعرف بـ قائد محور الجوف، المدعو فرج حسين فرج سعد الحنمي والمكنى أبو حسين.
وتداول الناشطون صورا للقيادي الحوثي الحنمي، وقالوا انه أنه قتل في 7 يوليو الجاري، دون ذكر مكان مصرعه.
ونقلت تقارير اخبارية محلية وعربية عن مصادر ميدانية القول ان الحنمي لقي مصررعه في المواجهات العنيفة الدائرة شرق محافظة الجوف، حيث تواصل قوات الحكومة الشرعية تقدمها في ظل خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين.
واشارت التقارير الى ان الحنمي ينحدر من منطقة بيت الحنمي، بني حشيش، محافظة صنعاء، ويعد من القيادات المتطرفة في ميليشيا الحوثي.
الى ذلك اكدت مصادر ميدانية مصرع قيادي أمني بارز تابع لميليشيا الحوثي، الخميس، مع عدد من مرافقيه في في جبهة الجوف.
وقالت المصادر إن القيادي الحوثي العقيد يحيى ناجي محمد الهردي المكنى أبو حسين لقي مصرعه، مع عدد من مرافقيه في أحد المواقع باتجاه مفرق الجوف.
وامس اعلنت القوات الحكومية تحرير عدة مناطق في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف.