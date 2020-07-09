النائب العام في أحد دول الخليج : يأمر بضبط نجل رئيس الوزراء السابق ايلاف التنموية توزع سماعات طبية لذوي الاعاقة السمعية بمأرب تركيا تكشف عن كنوز هائلة ... كانت ضائعة في ليبيا عاطل ينتقم من خطيبته السابقة بـ3 جرائم في مدينة دبي شاهد الحل السحري لمليء المدرجات الرياضية الفارغة! المملكة تعيّن ناشطة سعودية سفيرة لها في النرويج الحديدة.. مقتل طفل برصاص قناص حوثي بعد ساعات من استهداف مواطن بصاروخ حراري السعودية تعلن عن تحقيقيها انجاز علمي حساس وتحصل على براءة اختراع في مجال الفيزياء ”معين عبدالملك“ يناقش مع 17 سفير غربي 7 ملفات.. أهمها تحضيرات جلسة مجلس الأمن ومستجدات ”اتفاق الرياض“ ثلاثة أهداف تفصل محمد صلاح عن القمة .. ماهو ترتيبه ؟
وزعت مؤسسة ايلاف التنموية لذوي الاحتياجات الخاصة ،اليوم، المرحلة الأولى من مشروع توزيع السماعات الطبية لذوي الإعاقة السمعية بمحافظة مأرب.
واشاد وكيل المحافظة للشؤون الادارية عبدالله الباكري بهذه المبادرة تجاه هذه الشريحة..مشيرا الى اهمية هذه الأجهزة السمعية في مساعدة المستفيدين في الاندماج في المجتمع والتعلم والتدريب والتأهيل.
وأكدت رئيسة المؤسسة الاستاذة نسرين المخلافي, أن المؤسسة ستعمل بشكل حثيث خلال الفترة القادمة على تغطية اكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحتاجونه من ادوات تساعدهم في ممارسة حياتهم وتسهل دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وسليم دون أي معوقات.