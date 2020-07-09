ايلاف التنموية توزع سماعات طبية لذوي الاعاقة السمعية بمأرب

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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وزعت مؤسسة ايلاف التنموية لذوي الاحتياجات الخاصة ،اليوم، المرحلة الأولى من مشروع توزيع السماعات الطبية لذوي الإعاقة السمعية بمحافظة مأرب.

واشاد وكيل المحافظة للشؤون الادارية عبدالله الباكري بهذه المبادرة تجاه هذه الشريحة..مشيرا الى اهمية هذه الأجهزة السمعية في مساعدة المستفيدين في الاندماج في المجتمع والتعلم والتدريب والتأهيل.

وأكدت رئيسة المؤسسة الاستاذة نسرين المخلافي, أن المؤسسة ستعمل بشكل حثيث خلال الفترة القادمة على تغطية اكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحتاجونه من ادوات تساعدهم في ممارسة حياتهم وتسهل دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وسليم دون أي معوقات.