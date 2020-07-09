النائب العام في أحد دول الخليج : يأمر بضبط نجل رئيس الوزراء السابق ايلاف التنموية توزع سماعات طبية لذوي الاعاقة السمعية بمأرب تركيا تكشف عن كنوز هائلة ... كانت ضائعة في ليبيا عاطل ينتقم من خطيبته السابقة بـ3 جرائم في مدينة دبي شاهد الحل السحري لمليء المدرجات الرياضية الفارغة! المملكة تعيّن ناشطة سعودية سفيرة لها في النرويج الحديدة.. مقتل طفل برصاص قناص حوثي بعد ساعات من استهداف مواطن بصاروخ حراري السعودية تعلن عن تحقيقيها انجاز علمي حساس وتحصل على براءة اختراع في مجال الفيزياء ”معين عبدالملك“ يناقش مع 17 سفير غربي 7 ملفات.. أهمها تحضيرات جلسة مجلس الأمن ومستجدات ”اتفاق الرياض“ ثلاثة أهداف تفصل محمد صلاح عن القمة .. ماهو ترتيبه ؟
ابتكرت اليابان حلا سحريا لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات، خلال مباريات كرة القدم، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وذهب اليابانيون المميزون بعلم التكنولوجيا بعيدا عن غيرهم بأفكارهم، فقد وضعوا "الروبوتات" لملء المقاعد الفارغة في المدرجات، بدلا من وضع مجسمات من الورق.
وكان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ قد بدأ بفكرة وضع المجسمات لملء المدرجات، ومنح قرابة 13 ألفا من مشجعيه فرصة الحصول على صورة مجسمة لهم بالحجم الطبيعي لوضعها في المدرجات مقابل 19 يورو للمجسم الواحد، وذلك بعد أن أصبح الدوري الألماني "البوندسليغا" أول الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يستأنف مبارياته بعد تفشي جائحة كورونا.