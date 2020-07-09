الحديدة.. مقتل طفل برصاص قناص حوثي بعد ساعات من استهداف مواطن بصاروخ حراري

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قُتل، الخميس 9 يوليو/تموز، طفل برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية أثناء مروره في طريق عام شرق مدينة الحديدة (غربي اليمن).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة، فان الطفل، مراد عبدالقوي سعدان 10 أعوام، قتل برصاص قناص مليشيا الحوثي أثناء ذهابه لجلب وجبة الغداء لأسرته بشارع الخمسين.

وأشار البيان إلى أن الطلقة اخترقت منطقة الظهر وخرجت من الجهة الأمامية من تحت القلب.

وامس الأربعاء 8 يوليو/تموز، قتلت الميليشيا الحوثية مواطن استهدفته بصاروخ حراري أثناء مروره بدراجة نارية في طريق حيس- الخوخة.