السعودية تعلن عن تحقيقيها انجاز علمي حساس وتحصل على براءة اختراع في مجال الفيزياء

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت جامعة "نجران" في السعودية، تسجيلها براءة اختراع لمشروعها البحثي في مجال الفيزياء، بعنوان "كشف غاز الرادون المشع باستخدام كفاءة الخلية الوميضية".

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العلمية والبحوث، سعيد السريعي، تحقيق الإنجاز العلمي خلال مشاركة الجامعة في الندوة الافتراضية الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء التي نظمتها جامعة البحرين، بمشاركة 118 باحثا نهاية يونيو الماضي.

وأوضح السريعي، أن البحث يعد "أحد نواتج المشروع البحثي المدعوم من إدارة منح البحوث بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، إذ أسهم المشروع في تزويد الجامعة بعدد من الأجهزة.