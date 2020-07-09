ناشطة سعودية تعل: أنا هيفاء وهبي السعودية (فيديو)

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعربت السعودية و ناشطة السوشيال ميديا هند القحطاني، عن أمنيتها أن تصبح هيفاء وهبي المملكة، ودعت الشعراء والمنتجين إلى التعاون معها؛ كي تزدهر موهبتها الغنائية وتدخل مجال الغناء حتى كـ"مؤدية"أغاني.

وأعلنت القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" ردا على سؤال أحد متابعيها عن إمكانية احترافها الغناء؟ أعلنت أنها تتمتع بصوت قوي، مردفة: "لو غنيت راح أصير هيفاء وهبي السعودية".

وشبهت هند القحطاني بداياتها في عالم الشهرة بـ "بدايات" الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عالم الغناء، واعتبرت أنه لا مانع لديها من أن تصبح في النهاية مثلها وتغني.

وعمدت القحطاني إلى مقارنة نفسها بالفنانة اللبنانية الشهيرة قائلة:"وجه المقارنة بيني وبين هيفاء وهبي أنها لما طلعت صار اللي يسوى واللي ما يسوى يتكلم فيها الكل بيشتهر على أكتافك يا هيفاء، وأنا الحين صار معي نفس الشيء اللي يسوى واللي ما يسوى عاوز يشتهر على حس هند القحطاني".

وتابعت الناشطة السعودية المثيرة للجدل قائلة: "المشكلة إنو الحمد لله الحين من مشاهير الصف الأول أعلى القائمة نمبر وان.. لا واللي يجوا يحطون راسهم براسي يعني ما في مجال للمقارنة يعني ما تستحون".

وأضافت هند قائلة:"لو إنهم مشهورين كان نقول معليش إيش هالغباء إيش هاتلطلع اللي مرة لفوق كل واحد يعرف قدر نفسه.. صار يحدث معي نفس اللي حصل مع هيفاء وهبي كانت الضعيفة يجونك نساء مغمورات غير معروفات وينهم ووين هيفاء حاطين راسهم براسها مو مصدقين إنها انشهرت وهما لا، وهؤلاء ينشهرون شوي وبعدين يطيرون ينتهون".

يُذكر أن هند القحطاني أثارت جدلا أخيرا بشأن حديثها عن الحجاب مع إحدى متابعاتها مؤكدة أنها من المستحيل أن ترتديه.

وتثير هند القحطاني الكثير من الجدل بمقاطع الفيديو التي تنشرها عبر "سناب شات"، على الرغم من تعرضها دوما للانتقادات الحادة من قِبل متابعيها ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، بسبب جرأة المحتوى الذي تقدمه في أحيان كثيرة.