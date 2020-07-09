ثلاثة أهداف تفصل محمد صلاح عن القمة .. ماهو ترتيبه ؟

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سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في فوز فريقه ليفربول على برايتون 3-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ودعم محمد صلاح من موقفه في صراع الهدافين للموسم الجاري، حيث صعد صلاح إلى المركز الثالث برصيد 19 هدفا.
ويبتعد صلاح عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر الترتيب بفارق 3 أهداف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباريات الجولة 34 على النحو الآتي:
1- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي (22 هدفا)
2- بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال (20 هدفا)
3- محمد صلاح لاعب ليفربول (19 هدفا)
4- داني إينجز لاعب ساوثهامبتون (18 هدفا)
5- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي (16 هدفا)
6- ساديو ماني لاعب ليفربول (16 هدفا)
7- راؤول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون (15 هدفا)
8- ماركس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد (15 هدفا)
9- أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد (15 هدفا)
10- تامي أبراهام لاعب تشيلسي (14 هدفا)