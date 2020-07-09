المملكة تعيّن ناشطة سعودية سفيرة لها في النرويج الحديدة.. مقتل طفل برصاص قناص حوثي بعد ساعات من استهداف مواطن بصاروخ حراري السعودية تعلن عن تحقيقيها انجاز علمي حساس وتحصل على براءة اختراع في مجال الفيزياء ناشطة سعودية تعل: أنا هيفاء وهبي السعودية (فيديو) ”معين عبدالملك“ يناقش مع 17 سفير غربي 7 ملفات.. أهمها تحضيرات جلسة مجلس الأمن ومستجدات ”اتفاق الرياض“ ثلاثة أهداف تفصل محمد صلاح عن القمة .. ماهو ترتيبه ؟ خبر مخيف وصادم للمصابين والمتعافين من فيروس كورونا فنانة مصرية شهيرة تقتل زوجها ... وتكشف تفاصيل سبب الجريمة شاهد لحظة سقوط حافلة تقل طلابا في أحد البحيرات العملاقة طقوس صارمة ومناهج خاصة وطريقة مختلفة يتلقى تعليمه بها وكادر مكون من 300.. كيف يدرس ولي العهد المغربي؟ ومن هم أساتذته؟ وكيف يتم اختيار زملائه؟
كشفت دراسة حديثة أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتسبب في الشعور بالهذيان والسكتات الدماغية وتلف الأعصاب لدى عدد من المرضى.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، أفاد خبراء من كلية لندن أن هناك زيادة مقلقة في عدد الإصابات بالتهاب دماغي نادر يعرف باسم " التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر".
وأشار الخبراء إلى أنهم سجلوا 9 حالات إصابة بهذا المرض ناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وشملت الدراسة 43 مريضا تتراوح أعمارهم بين 16 و85 عاما، ومصابين بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض تنفسية، ولكن يعانون من أعراض عصبية.
ووجد الباحثون 10 حالات اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ مع هذيان، وثماني حالات إصابة بالسكتات الدماغية وثماني حالات تلف أعصاب.
وشدد الباحثون على أنه لم يتم اكتشاف فيروس كورونا في الدماغ أو في سوائل العمود الفقري لأي من المرضى الذين تم اختبارهم، ما يشير إلى أن هذه المضاعفات ناجمة عن الاستجابة المناعية للجسم وليس الفيروس نفسه.