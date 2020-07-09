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فنانة مصرية شهيرة تقتل زوجها ... وتكشف تفاصيل سبب الجريمة

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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انهارت الممثلة المصرية الشابة عبير بيبرس، خلال استكمال التحقيقات معها أمام النيابة بتهمة قتل زوجها عمدا، حيث قالت إن الجريمة نتيجة انفعال وقت حدوث المشاجرة.

وأشار بيبرس إلى أن الجريمة حدثت نتيجة مشاجرة حدثت قبل الحادث مباشرة وأنها لم تخطط لقتل زوجها أو الانتقام منه أو تعمد قتله، لكنها فقدت توازنها وأعصابها بسبب اعتداء زوجها عليها وصفعها على وجهها عندما تشاجرت معه بسبب خلافاتهما الزوجية الدائمة فاستشاطت غضبا وأمسكت بزجاجة مكسورة وغرزتها في صدره فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وأضافت المتهمة خلال جلسة استكمال التحقيق، بعد أن جدد قاضي المعارضات حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد: "طلبت من زوجي الطلاق عدة مرات بسبب معاملته السيئة بس كان يرفض، وكنا نتخانق كتير لحد ما حصلت الكارثة في آخر مشاجرة بينا ومات فيها".

يذكر أن قسم شرطة البساتين في القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفي بعقار في شارع شوقي عبد المنعم وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم.

   
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