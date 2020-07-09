شاهد لحظة سقوط حافلة تقل طلابا في أحد البحيرات العملاقة

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لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 15 آخرون جراء سقوط حافلة في بحيرة بخزان هونغشان في مدينة أنشون في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.
وتم انقاذ 36 شخصا، كما نشرت وسائل الإعلام الصينية شريط فيديو يظهر اصطدام الحافلة بحاجز وسقوطها.
وجرى التحقيق في أسباب الحادث، فيما تم انتشال الحافلة من البحيرة.