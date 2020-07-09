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شاهد لحظة سقوط حافلة تقل طلابا في أحد البحيرات العملاقة

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 15 آخرون جراء سقوط حافلة في بحيرة بخزان هونغشان في مدينة أنشون في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وتم انقاذ 36 شخصا، كما نشرت وسائل الإعلام الصينية شريط فيديو يظهر اصطدام الحافلة بحاجز وسقوطها.

وجرى التحقيق في أسباب الحادث، فيما تم انتشال الحافلة من البحيرة.

 
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