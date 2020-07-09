تراجع تحويلات اليمنيين بالخارج 80% في 4 أشهر

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت منظمة "أوكسفام " الدولية، الخميس 9 يوليو/تموز، ان تحويلات اليمنيين في الخارج تراجعت بنسبة 80 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير لها، أن "قيمة التحويلات المالية في اليمن انخفضت بمقدار 253 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2020، بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا".

وفقا للتقرير، فإن "انتشار فيروس كورونا نتج عنه خسائر كبيرة في الوظائف بجميع أنحاء الخليج العربي".

ويعمل معظم المغتربين اليمنيين في الخارج بدول الخليج، خصوصا في السعودية.

وأفادت "أوكسفام" بأن "إغلاق الطرق والحدود، أدى إلى نقص توفر الغذاء وزيادة الأسعار بشكل كبير في اليمن التي تستورد 90 بالمئة من غذائها".

وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1318، بينها 351 وفاة، و595 متعافيا.

وفي 2019، بلغ متوسط تحويلات اليمنيين في الخارج 431 مليون دولار شهريا، وفق بيانات قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية اليمني (حكومي).

و"أوكسفام" اتحاد دولي يضم 15 منظمة إنسانية تنشط في 90 بلدا مع منظمات محلية شريكة وتعمل من أجل التوصل إلى حلول دائمة للفقر.