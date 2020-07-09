الحوثيون يعلنون رسميا عن أرقام صادمة لضحايا الوباء في صنعاء.. 76 ألف حالة إصابة

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كشفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس 9 يوليو/تموز، عن أرقام صادمة لضحايا الأوبئة في مناطق سيطرتها خلال الأشهر الماضية.
وقال وزير الصحة في حكومة الانقلاب الحوثية (غير معترف بها)، إن إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها بأمراض "الضنك والمكرفس" في مناطق سيطرة الجماعة منذ بداية العام الجاري، بلغت أكثر من 76 ألف حالة بينها 215 حالة وفاة.
ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية عن ”المتوكل“ قوله، أنه تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة اشتباه بحمى الضنك والمكرفس، و88 حالة وفاة في شهر أكتوبر الفائت بمحافظة الحديدة غربي اليمن، في حين تم تسجيل 27 ألف حالة اشتباه و42 حالة وفاة في المديريات الواقعة شمالي الحديدة خلال الفترة من يناير وحتى مارس الفائتين.
وتنتشر الأوبئة والأمراض القاتلة في مناطق سيطرة الحوثيين مخلفة آلاف الضحايا كل عام في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ونهب المليشيا للمساعدات الطبية التي تقدمها المنظمات وفق تقارير أممية.