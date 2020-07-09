قرارات للجنة الأمنية بتعز بشأن الانتشار الأمني والوضع في مدينة التربة

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تعز

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أقرت اللجنة الامنية بمحافظة تعز، اليوم الخميس، الانتشار الأمني في المناطق المحررة وإخراج العناصر المسلحة من مدينة التربة جنوب المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة المحافظ نبيل شمسان وحضور قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية، وذلك لمناقشة مجمل الاوضاع الامنية والعسكرية.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، أن اللجنة اقرت إعداد خطة للانتشار الأمني في مدينة تعز، وكذلك في التربة وكل المناطق المحررة، والعمل على إخراج العناصر المسلحة من التربة.

كما ناقش الاجتماع وضع جبهات القتال في المدينة وريفها، والاحتياجات اللازمة وعلى رأسها رواتب الجيش ومصاريف الجبهات المنقطعة، وضرورة معالجتها .