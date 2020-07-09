انتصارات للشرعية باتجاه مفرق الجوف وتحرير مناطق جديدة في نهم

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، مناطق جديدة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف، اثر هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، نقلا عن مصدر عسكري «أن أبطال الجيش والمقاومة شنّوا صباح اليوم هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة-لم يسميها- واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة».
وأضاف بأن «المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح» .
واشار المصدر الى أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد».