تعز: القبض على مطلوبين للأمن وقائد الشرطة العسكرية يتوعد

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ألقت الشرطة العسكرية في محافظة تعز، الأربعاء، القبض على مطلوبين أمنيًا متهمين بقضايا قتل وتقطع وفرض اتاوات خارج القانون في قرية البريهة، بمديرية جبل حبشي.
وقال قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني لموقع الجيش "سبتمبر نت"، إن الحملة ألقت القبض على أثنين من المطلوبين أمنيًا، وتم إيصالهم إلى سجن الشرطة العسكرية.
وتوعد الخولاني بملاحقة مقلقي السكينة العامة في جميع المديريات المحررة، لتأمين حياة المواطنين وفرض هيبة الدولة.