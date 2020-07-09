خلافات توزيع الحقائب تعصف بمشوارات الحكومة ومليشيات الإنتقالي با الرياض

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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استمرار المشاورات بين الحكومة اليمنية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، حول تنفيذ اتفاق الرياض في ظل صعوبات كبيرة تعترض التنفيذ لا سيما ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقرر تشكيلها ضمن الاتفاق. القاهرة - سبوتنيك.

وقال مصدر حكومي إن الرئيس عبدره متمسك بمنح مليشيات المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، وتوزيع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الأخرى، إلا أن مليشيات المجلس تطالب أن تكون حصته 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية.

وأضاف أن الرئاسة رفضت طلب مليشيات المجلس الانتقالي إسناد حقيبة وزارة الداخلية له، مبررة ذلك بأنها سيادية، في حين وافقت على منحه منصب محافظ محافظة عدن شريطة أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس لاختيار أحدهم، على أن يكون للحكومة الشرعية منصب مدير أمن عدن.

وأشار إلى من ضمن النقاط التي لاتزال موضع خلاف، اشتراط الرئاسة إعلان مليشيات المجلس الانتقالي تراجعه عن قرار الإدارة الذاتية الذي أصدره في 26 نيسان /أبريل الماضي، وإلغاء ما ترتب عليها، ليتبع ذلك اختيار الرئيس محافظا لعدن من بين مرشحين يقدمهم المجلس، يعقبه تكليف الرئيس من يراه بتشكيل حكومة لا يعلن عنها إلا بعد شهر تنفذ خلالها الترتيبات العسكرية والأمنية في عدن وفق اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر أن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على تشكيل الحكومة أولا، على أن تتولى تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق، وهو ما ترفضه الرئاسة وتتمسك بالشروع في تنفيذ الشق العسكري والأمني.