اشتعال المعارك في تعز ..وهذا أخر المستجدات من خط الموجهة

الخميس 09 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 439

قتل وأصيب 9 أشخاص، في مواجهات بين الجيش الوطني ، ومليشيات الحوثي، في معارك هي الاشد في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن مليشيات الحوثي شنت هجوما على مواقع للجيش الوطني في تبتي المنارة وجباري وقرية العلافي بوادي وهر في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.

وأضاف أن الجيش الوطني كسر هجوم "لمليشيات الحوثي وأوقع 4 قتلى من الجماعة بينهم قائد الهجوم محمد نبيل وجريحين، في حين أصيب 3 جنود خلال المواجهات.

وأشار إلى نصب الجيش كمينا لمتسللين من "المليشيات في الجهة الغربية من معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، ألحق خسائر في صفوفهم.