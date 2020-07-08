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توضيح من السفارة اليمنية في المغرب ردا على ”مأرب برس“

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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ردت الملحقية الثقافية بسفارة اليمن لدى المغرب، الأربعاء 8 يوليو/تموز، على خبر نشره موقع ”مأرب برس”، الثلاثاء، يتضمن شكوى لطالب دكتوراه يمني، قال ان السفارة عرقلت حصوله على تأشيرة دخول إلى المغرب لاستكمال دراسته. 

وعملا بحق الرد الصحفي، ينشر ”مأرب برس”، توضيح الملحقية وردها على الخبر، كما ارسلته بالنص. 

مرفق في الخبر رد الملحقية الثقافية لسفارة بلادنا في المغرب: 

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