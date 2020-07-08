مباحثات خماسية دولية للوضع الإنساني في اليمن توضيح من السفارة اليمنية في المغرب ردا على ”مأرب برس“ المحافظ ”بن عديو“: في شبوة لا مكان لأي مشروع يعارض مشروع الدولة الجواز السعودي يسمح للسعوديين بدخول 77 دولة حول العالم دون تأشيرة .. تعرف عليها وزير الدفاع من جبهات الجوف: لن نفرط بتضحيات اليمنيين تعرف على أكبر مشكلة أطول شابة في العالم - فيديو عاجل: الحوثيون يستهدفون حيا مأهولا بالسكان في مأرب بصاروخ باليستي قرارات سعودية صارمة وهامة بخصوص الحجر الصحي أشياء مهمة في منازل الآخرين يجدر بك ألّا تلمسها.. تعرف إليها الأمم المتحدة تحذر: اليمن على حافة المجاعة من جديد
ردت الملحقية الثقافية بسفارة اليمن لدى المغرب، الأربعاء 8 يوليو/تموز، على خبر نشره موقع ”مأرب برس”، الثلاثاء، يتضمن شكوى لطالب دكتوراه يمني، قال ان السفارة عرقلت حصوله على تأشيرة دخول إلى المغرب لاستكمال دراسته.
وعملا بحق الرد الصحفي، ينشر ”مأرب برس”، توضيح الملحقية وردها على الخبر، كما ارسلته بالنص.
مرفق في الخبر رد الملحقية الثقافية لسفارة بلادنا في المغرب: