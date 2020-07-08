الجواز السعودي يسمح للسعوديين بدخول 77 دولة حول العالم دون تأشيرة .. تعرف عليها

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت دول جديدة السماح لحاملي جواز السفر السعودي، بدخول أراضيها دون تأشيرة، ما يرفع عدد الدول التي تقوم بنفس الإجراء تجاه السعوديين إلى 77 دولة.

ووفق بيانات مؤشر Henley Passport Index Q2 للربع الثاني من 2020، حافظ الجواز السعودي على ذات المركز الذي حققه في الربع الأول، إذ احتل المرتبة 67 عالميا مقابل الـ69 عام 2019، فيما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في عام 2015 ، بحسب تقرير بثته قناة الإخبارية .

والدول الـ 77 التي يتيح جواز السفر السعودي الدخول لها، هي:

1- اليمن 2- بيلا روسيا 3- بوتسوانا 4- الدومينيكان 5- الإكوادور 6- مصر 7- السلفادور 8-جورجيا 9- غواتيمالا 10 هايتي 11- هندوراس 12- هونغ كونغ 13- إندونيسيا 14- الأردن 15- كوسوفو 16- الكويت 17- قيرغيزستان 18- لبنان 19- ماليزيا 20- موريشيوس 21- ميكرونيزيا 22- المغرب 23- نيوزيلندا 24- نيكاراغوا 25- سلطنة عمان 26- فلسطين 27- بنما 28- الفلبين 29- سانت كيتس ونيفيس 30- سانت فينسنت والغرينادين 31- سورية 32- تونس 33- الإمارات 34- فانوتو 35- بنغلاديش 36- بروناي 37- الرأس الأخضر 38- كومورو 39- لاوس 40- ماكاو 41- مدغشقر 42- مالاوي 43- المالديف 44- موريتانيا 45- موزمبيق 46- النيبال 47- بالو 48- ساماو 49- الصومال 50- كوريا الجنوبية 51- تايلاند 52- تيمور الشرقية 53- توغو 54- توفالو 55- ساحل العاج 56- جيبوتي 57- إثيوبيا 58- كينيا 59- ليسوتو 60- مينمار (بورما) 61- سريلانكا 62- تايوان 63- تركيا 64- أوزبكستان 65- ساوتومي 66- أذربيجان 67- بوليفيا 68- كمبوديا 69- كوبا 70- سيشل 71- الغابون 72- غينيا بيساو 73- إيران 74- رواندا 75- طاجكستان 76- تنزانيا 77- البحرين .