تعرف على أكبر مشكلة أطول شابة في العالم - فيديو

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رين بود 29 عاماً، من جمهورية منغوليا، تعيش حالياً في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك اثنتين من أطول السيقان في العالم، بطول 134 سم تقريباً، ويصل طولها إلى 210 سم.

وصرحت الفتاة الطويلة بأنها تعاني من صعوبات في العثور على ملابس جميلة، كما كرهت صدم رأسها عند مداخل الأبواب.