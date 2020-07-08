آخر الاخبار

توضيح من السفارة اليمنية في المغرب ردا على ”مأرب برس“ المحافظ ”بن عديو“: في شبوة لا مكان لأي مشروع يعارض مشروع الدولة الجواز السعودي يسمح للسعوديين بدخول 77 دولة حول العالم دون تأشيرة .. تعرف عليها وزير الدفاع من جبهات الجوف: لن نفرط بتضحيات اليمنيين تعرف على أكبر مشكلة أطول شابة في العالم - فيديو عاجل: الحوثيون يستهدفون حيا مأهولا بالسكان في مأرب بصاروخ باليستي قرارات سعودية صارمة وهامة بخصوص الحجر الصحي أشياء مهمة في منازل الآخرين يجدر بك ألّا تلمسها.. تعرف إليها الأمم المتحدة تحذر: اليمن على حافة المجاعة من جديد وكالة دولية تكذب ضاحي خلفان .. بعد رؤيته لتوابيت الأموات

عاجل: الحوثيون يستهدفون حيا مأهولا بالسكان في مأرب بصاروخ باليستي

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص
عدد القراءات 1434

 

هز انفجار عنيف مدينة مأرب (شرقي اليمن)، مساء الأربعاء 8 يوليو/تموز، إثر سقوط باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على أحياء مأهولة بالسكان. 

وقال سكان محليون لـ”مأرب برس“، إن صاروخا باليستيا سقط في محيط حي الشركات بمدينة مأرب، وتسبب بانفجار عنيف وارتفاع أعمدة الدخان.

وذكر المصدر، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ، وأن الأنباء الأولية تشير إلى سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى مأرب العام.

إقراء أيضاً
المحافظ ”بن عديو“: في شبوة لا مكان لأي مشروع يعارض مشروع الدولة
وزير الدفاع من جبهات الجوف: لن نفرط بتضحيات اليمنيين
الأمم المتحدة تحذر: اليمن على حافة المجاعة من جديد
”تقييم الحوادث“ يفند 4 ادعاءات من منظمات عالمية على قوات ”التحالف“ في اليمن
مراسلون بلا حدود: أحكام الاعدام بحق الصحفيين اليمنيين تعيد إلى الأذهان ممارسات من
بعد اتهام الحوثيين لأمريكا بإرسال أسلحة لجبهات القتال في البيضاء... وزير في الشر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس