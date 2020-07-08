عاجل: الحوثيون يستهدفون حيا مأهولا بالسكان في مأرب بصاروخ باليستي

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هز انفجار عنيف مدينة مأرب (شرقي اليمن)، مساء الأربعاء 8 يوليو/تموز، إثر سقوط باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على أحياء مأهولة بالسكان.
وقال سكان محليون لـ”مأرب برس“، إن صاروخا باليستيا سقط في محيط حي الشركات بمدينة مأرب، وتسبب بانفجار عنيف وارتفاع أعمدة الدخان.
وذكر المصدر، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ، وأن الأنباء الأولية تشير إلى سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى مأرب العام.