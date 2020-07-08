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قرارات سعودية صارمة وهامة بخصوص الحجر الصحي

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قررت وزارة الصحة السعودية،، عن تحديد مدة العزل والحجر المنزلي التي يجب أن يقضيها المصاب بفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة قرارها من خلال إنفوجرافيك نشرته من خلال منصتها التوعوية “عش بصحة” في موقع التدوينات “تويتر” أن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض الفايروس بغض النظر عن الفحص المخبري، بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليست لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المعملي، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي هذا السياق ردت الوزارة عن استفسار حول “أب” أصيب بفايروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسهما؟ وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يوماً يحجرون أنفسهم؟ حيث يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام، فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة أربعة عشر يوماً، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة عشرة أيام من ظهور الأعراض، بغض النظر عن فترة العزل الأصلية وهي أربعة عشر يوماً، مؤكدة إن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ثلاثة أيام.

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