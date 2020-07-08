وكالة دولية تكذب ضاحي خلفان .. بعد رؤيته لتوابيت الأموات

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كذّب "مرصد تفنيد الأكاذيب"، لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء، ما ورد في تغريدة عبر تويتر لـ"ضاحي خلفان"، نائب قائد شرطة دبي، زعم فيها أنه شاهد توابيت لـ35 إلى 40 جنديا وضابطا تركيا، قتلوا في قصف على قاعدة "الوطية" مؤخرا.
وتساءلت الوكالة التركية شبه الرسمية عن ما إذا كان قد شاهد تلك التوابيت عيانا أم من مقطع فيديو، وسخرت منه بالقول إنه رآها في "أحلامه".
وشكك خلفان في تغريدته بأنباء أفادت بمقتل سبعة جنود أتراك في الغارات، ورجّح أن تكون الحصيلة بين 35 و40 استنادا إلى مشاهدته.
ورجّح مرصد الأناضول أن يكون خلفان قد شاهد مقطعا نشره حساب مجهول الهوية، زعم أنه يظهر توابيت جنود أتراك قتلوا في الوطية.
وأوضح تقرير الأناضول أن المقطع ينسب لتشييع قتلى هجمات شنها النظام السوري في إدلب في شباط/ فبراير الماضي، وهو غير موثوق أيضا.
وختمت الوكالة التركية بالتساؤل: "ما القادم من الفبركات يا خلفان؟".