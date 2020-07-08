الاعلام المصري ينشر صور خاصة ونادرة للفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها ... شاهد بعضها

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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة نادرة للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، وذلك عقب وفاتها منذ عدة أيام بفيروس كورونا القاتل بعد معاناة دامت لأكثر من شهر.
وظهرت الفنانة المصرية داخل المطبخ بمنزلها، حيث كانت عارضة أزياء من الطراز الأول وفنانة في نفس الوقت.
وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي رقدت فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.