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محكمة خليجية تصدر حكما بحبس مستشار وزير الدفاع الكويتي سابقا بسبب موقفه من السعودية

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، حبس عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة، عامًا مع الشغل والنفاذ بتهمة الحملات الإعلامية التي شنها على السعودية وإساءة استخدام الهاتف.

وقال "الدويلة" تعليقًا على الحكم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":" أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجه ضدي والذي قضى : براءة المتهم من تهمة الاساءة للعلاقات مع السعودية و حبسي سنه عن جنحة الحملات الاعلاميه واساءة استعمال الهاتف".

وأضاف الدويلة :" وهذا الحكم الصادر في بحبسي في جنحة سنطعن عليه بالتمييز و نحن نشيد بقضاء الكويت مهما اختلفنا مع الأحكام والحمد لله".

يشار إلى أن ناصر الدويلة هو محامي كويتي تخرج من الكليه العسكرية عام 1980 و حصل على ليسانس الحقوق و الشريعة عام 82 و عمل كضابط دروع و مستشار لوزير الدفاع اصبح عضو مجلس امه 2008 .

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