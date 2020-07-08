مأرب تقر تعديل وقت بدء حظر التجوال

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مأرب

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اقرت لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب اليوم الاربعاء، تعديل وقت بدء حظر التجوال المفروض بمدينة مأرب ليبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا عن السادسة، والاستمرار في الاجراءات الاحترازية المتخذة وتعزيز برامج التوعية والتثقيف المجتمعي عبر مختلف الوسائل للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، تقرير مكتب الصحة والذي بين ان الحالات المشتبهة بالاصابة في المحافظة بلغت حتى الان ( 467)حالة اشتباه تأكد منها 25 إصابة، تماثلت للشفاء 15 حالة وتوفت العشر الاخرى، فيما لا تزال 16 حالة مشتبهة في مراكز العزل منها خمس حالات في العناية المركزة.

وشدد اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كافة المكاتب والجهات المختصة وتحمل المسئولية الوطنية والانسانية لحماية المجتمع من هذه الجائحة التي اكتسحت العالم ونشر التوعية بين اوساط المجتمع لاخذ الاحترازات اللازمة والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل قدر الامكان.

وثمنت اللجنة جهود الطواقم الطبية وتحملهم الاعباء والمخاطر والتي كان لها دور في مواجهة الوباء .. مشيدين بالمبادرات المجتمعية من رجال الاعمال والقطاع الخاص بالمحافظة وتقديم بعضا من الدعم للقطاع الصحي من اجهزة ومستلزمات الطبية وأدوية ساعدت مراكز العزل الصحي في تحسين ادائها والقيام بواجبها.