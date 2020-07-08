سعر الذهب وأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم

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أسعار صرف العملات وسعر الذهب اليوم الاربعاء 8 يوليو:
-سعر الذهب:
الجنيه: شراء 233000 البيع 234000 ريال
الجرام 21: شراء 28800 البيع 29000 ريال.
-أسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني:
*في صنعاء
الدولار شراء 596 إلى 597 ريال.
الدولار بيع 599 إلى 600 ريال.
السعودي شراء 157 إلى 157,5 ريال.
السعودي بيع 158 إلى 158,2 ريال.
*في عدن
الدولار شراء 750 إلى 754 ريال.
الدولار بيع 753 إلى 757 ريال.
السعودي شراء 197 إلى 198 ريال.
السعودي بيع 198 إلى 199 ريال.