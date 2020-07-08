دعم جديد من اليونيسف يصل عدن

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وصلت الى مطار عدن الدولي ،الثلاثاء ، شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) مقدمة من اليونيسيف.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ الدكتورة اشراق السباعي، بأن الشحنة المقدمة من اليونيسيف تحتوي على (8000 ) مسحة لفحص كورونا المستجد ،و15 طناً من الأدوية الخاصة بمجابهة الفيروس وأدوات الصحة والسلامة المهنية للكادر الطبي والتمريضي..مشيرة الى انه سيتم توزيع الشحنة على المحافظات المحررة.
واكدت ان الشحنة سيكون لها الدور الايجابي في عمل فحوصات (PCR)..مثمنة جهود ودعم اليونيسيف للقطاع الصحي في اليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ورفد القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية.
ودعت السباعي منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات إلى القيام بواجبها بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي لتتمكن الفرق الطبية القيام بواجبها في مواجهة هذا الوباء.