ليلة سقوط رونالدو وتألق العملاق ابراهيموفيتش.. وهذا ماقاله النجمين بعد المباراة

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، أنه حال انضم لصفوف الروسونيري منذ بداية الموسم، لتمكن الفريق من التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وقاد إبرا ميلان لفوز كبير، بعدما نجح الفريق في قلب الطاولة، بعد التأخر بهدفين لفوز (4-2)، بالمباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو امس الثلاثاء، في الجولة 31 من الكالتشيو.

وقال زلاتان، في تصريحاته لشبكة "DAZN": "أنا كبير في السن وهذا ليس سرًا، لكن العمر مجرد رقم، وأنا أعمل بشكل جيد وأحصل على توازن جيد".

وأضاف: "لقد لعبت اليوم دقائق أكثر من المباراة الماضية، أشعر بالارتياح، ولأكون صادقًا، أحاول مساعدة الفريق بكل الطرق".

وبعد استبداله في المباراة، لم يتوقف زلاتان عن منح زملائه النصائح.

وسئل في هذا الصدد حول استعداده للعمل كمدرب، لكنه رد: "أنا رئيس ولاعب ومدرب.. الأمر السلبي الوحيد هو أنني أتقاضى راتبا فقط لأنني لاعب".

وواصل: "لو كنت هنا في ميلان من اليوم الأول من الموسم، لكنا فزنا بلقب الاسكوديتو".

وعن مستقبله مع ميلان الموسم المقبل، علق: "سنرى، لا يزال هناك شهر لأستمتع به، لكن هناك وضع غريب يحدث ونحن لا نتحكم في ذلك".

واستطرد: "أنا أستمتع هنا في ميلان، عندما ذهبت لأمريكا تعرضت للإصابة، وأردت أن أشعر أنني على قيد الحياة، أنا في عمر الـ38، لا أملك اللياقة البدنية التي كنت أملكها، لكنني ذكي بشأن هذا، لا أحاول فعل نفس الأشياء التي كنت أفعلها عندما كان عمري 20 عامًا".

وختم: "إذا لم أصنع الفارق فهذا لا يعجبني، أنا لست هنا لأكون بمثابة تميمة الحظ، أنا هنا لمساعدة زملائي والنادي والجماهير".

*خيبة رونالدو

عبر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، عن خيبة أمله بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها فريقه أمام ميلان، مساء الثلاثاء.

وقلب ميلان الطاولة على يوفنتوس، بعدما حول تأخره 0-2 إلى فوز برباعية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام "لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن علينا رفع رؤوسنا والاستمرار في العمل".

يذكر أن رونالدو وصل إلى هدفه رقم 26 هذا الموسم في الكالتشيو، ليصبح على بُعد 3 أهداف فقط من معادلة شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، الذي سجل 29 هدفًا ويتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 75 نقطة بالمركز الأول.