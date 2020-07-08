آخر الاخبار

إبتكار علمي جديد يفاجئ العالم ..جهاز كهربائي يقتل كورونا في الهواء الفنانة المصرية الشهيرة تقتل زوجها لأنه استفزها والسلطات الأمنية تتحرك رونالدو يصل إلى الإنجاز الأسطوري لميسي مدينة عربية تحقق أعلى درجة حرارة في العالم تصل إلى نصف درجة الغليان واتساب يصدر 4 مزايا جديدة ..تعرف عليها أنسحاب أمريكا رسمياً من منظمة الصحة العالمية يدخل حيز التنفيذ 11 معلومة عن أخطر ترسانة أسلحة سرية في الشرق الأوسط المتحدث باسم مليشيات الإنتقالي يكشف عن شكل الحكومة القادمة في اليمن قرارات تعسفية للمليشيات الحوثي تقضي بنهب وإغلاق شركات صرافة مرخصة في صنعاء والبيضاء البنك الدولي يمنح اليمن ملايين الدولارات لمواجهة تداعيات كورونا والجراد

الفنانة المصرية الشهيرة تقتل زوجها لأنه استفزها والسلطات الأمنية تتحرك

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 421
 

  

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية في مصر تفاصيل واقعة إقدام الممثلة الشابة عبير بيبرس، على قتل زوجها بقطعة زجاج فى مشاجرة بينهما داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية بنطاق دائرة القسم.

 وأضافت التحقيقات، أن المتهمة أقدمت على جريمتها بسبب ضرب الضحية المتكرر لها قائلة: "كان بيستفزني ويضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة"، مضيفة أن "زوجها حتى بعد وفاته تسبب في دخولها السجن".

وكانت الشرطة انتقلت على الفور إلى مسكن عبير وزوجها في منطقة البساتين بشمالي القاهرة فور تلقيها بلاغاً بوجود متوفى بأحد المنازل، مؤكدة أن المتهة أقدمت على قتل زوجها بقطعة زجاج داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية.

يشار إلى أن عبير بيبرس 29 عاما، شاركت في عدة أعمال أبرزها مسلسل "ألسع وفلسع" و" "شلة نصابين".

إقراء أيضاً
مدينة عربية تحقق أعلى درجة حرارة في العالم تصل إلى نصف درجة الغليان
اختبار بسيط يحدد قوة خصوبة المرأة دون زيارة الطبيب
مصاب بالإيدز يتعافى بطريقه تذهل أطباء العالم ,, وبطريقة تعد الأولى من نوعها
هزمت كل أوجاعها : مصابة بكورونا تهزم الفيروس وتنجب ثلاثة توائم
الفنانة هند صبري تكشف خفايا تكتمها معظم فتيات العرب
ما لا يعرفه العرب عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس