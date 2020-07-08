رونالدو يصل إلى الإنجاز الأسطوري لميسي

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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لا يتوقف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن تحطيم الأرقام القياسية كل مباراة منذ بزغ نجمه في عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صفقة غيرت وجه كرة القدم الإسبانية، لم يتوقف عن التسجيل منذ انتقاله لنادي السيدة العجوز.

رغم خسارة يوفنتوس أمام ميلان الذي قلب الطاولة على رفاق رونالدو برباعية مقابل هدفين إلا أن الدون كان له هدف رائع خلال اللقاء.

واستطاع رونالدو أن يسجل أكثر من 25 هدفا في موسم واحد، على مدار 10 مواسم، بدءا من موسم 2007/2008، ليعادل بذلك رقم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لينفردا معا فقط بهذا الإنجاز في الدوريات الخمسة الكبرى، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

كما استطاع رونالدو خلال الموسم الحالي أن يساهم بأهداف خلال آخر 17 مباراة في الكالتشيو، سواء بالتسجيل أو بالصناعة، حيث سجل خلال تلك المباريات، 21 هدفا وصنع 4 آخرين.

سجل رونالدو حتى الآن 30 هدفا مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي كما صنع 7 آخرين. ومنذ انتقال الدون إلى السيدة العجوز سجل 58 هدفا وصنع 17 آخرين.