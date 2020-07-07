”عميد المختطفين“ يناشد رئيس الوزراء للايفاء بوعوده وصرف مستحقات علاجه

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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وجه عميد المختطفين اليمنيين، الشيخ جمال المعمري، الثلاثاء 7 يوليو/تموز، مناشدة عاجلة لرئيس الوزراء معين عبدالملك لتسريع صرف تكاليف علاجه في ألمانيا.

وقال ”المعمري“، في مناشدة له، اطلع عليها ”مأرب برس”، ان استمرار انتظاره 11 شهر لتكلفة علاجه بألمانيا ”لمن المعيب وغير مبرر“.

وأضاف: ”كنت قد رحبت بي كثيراً ووعدتني في أكثر من لقاء بأنك ستقف بجانبي في علاجي

كونك أنت رئيس الحكومة الشرعية، ومازلت كل هذه الفترة وأنا إنتظر مواعيدكم وحالتي الصحية لاتستدعي التأخير“.

وعبر عن أمله في ان يستشعر رئيس الوزراء ”المسؤولية الملقاة على عاتقه، واستشعاراً بحالته المرضية“.

وتابع: ”ليس عيباً أن تعاملوني كما تعاملتم مع المنحة المرضية للأخ شريم شافاه الله قبل أسابيع وكلفة علاجه الذي وصل إلى 70000 $“.

والشيخ جمال المعمري، هو وجيه قبلي ينتمي إلى محافظة عمران، أفرجت عنه مليشيا الحوثي الانقلابية، في أبريل/نيسان، بموجب صفقة تبادل أسرى عقب أكثر من ثلاثة أعوام عاشها بسجون المليشيا في صنعاء تعرض فيها لصنوف من التعذيب مما أصابه بشلل كلي.