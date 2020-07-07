الإمتياز مع مرتبة الشرف في الطب والجراحة لليمني منير الموشكي

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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حصد اليمني منير ناصر الموشكي الإمتياز مع مرتبة الشرف بدرجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة.

وتعد نتيجة التفوق للطبيب المتخرج منير الموشكي حصلية مايقارب سبعة أعوام من الكفاح والمثابرة، وهو ما أثمر تفوقاً يليق بتلك الجهود والمسيرة المهنية لشاب مبدع وطموح.

وكان قد التحق الطبيب منير بتخصصه في كلية طب القصر العيني، بموجب منحة حصل عليها بجدارته وتفوقه، باعتباره أحد أوائل الجمهورية للعام 2010، حيث احتفظ الموشكي بصدارته في أعلى مراتب التفوق خلال مسيرته التعليمية ابتداءً بالأساسي ومروراً بالثانوية ثم التعليم الجامعي بالإضافة الى تميزه السلوكي وأخلاقه العالية.