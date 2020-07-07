الكشف عن مبالغ فلكية ومخيفة كخسائر متوقعة لرابطة الأندية الأوروبية ؟

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كشفت دراسة أجرتها رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو أربعة مليارات يورو (4.5 مليارات دولار) من عائداتها بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).
وذكرت ايكا اليوم الثلاثاء أن خسائر الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى 2.4 مليار يورو.
ومن بين مسابقات الدوري في أوروبا، تبلغ خسائر عشر مسابقات دوري، منها الدوريات الخمسة الكبرى في إنكلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، 3.6 مليارات يورو، وستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر 1.5 مليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.
وكانت سبع من تلك الدوريات العشر، قد شهدت استئناف المنافسات أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت بدون حضور جماهير، بينما ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا واسكتلندا.
وشهدت عائدات البث التليفزيوني تراجعا كبيرا ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الاستادات.