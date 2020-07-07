الصين تدعو إلى منع كارثة بيئية جراء خزان ”صافر“

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دعت الصين، الثلاثاء 7 يوليو/تموز، إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية جراء خزان "صافر" العائم بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وينذر الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، بكارثة إنسانية وبيئية في البحر الاحمر في حال حدوث أي تسرب للنفط منه.
وغردت السفارة الصينية لدى اليمن عبر تويتر: "قلقون بشأن وضع خزان صافر".
وأضافت: "إذا حدثت أي مشكلة لخزان صافر سيلحق الضرر بحياة ومعيشة الصيادين اليمنيين والمدنيين في الساحل، وسيؤثر في الملاحة البحرية، ويؤدي إلى التلوث البحري الشديد".
ودعت "إلى اتخاذ الاجراءات لايجاد الحل قبل انفجار الأزمة"، دون مزيد من التفاصيل.
وتتهم الحكومة اليمنية، ودول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، الحوثيين برفض السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة.
وتشترط جماعة "الحوثي" بيع النفط المتواجد في الخزان، وتقسيم عائداته بين عدن وصنعاء، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة اليمنية؛ ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.
ويبلغ وزن ناقلة خزان "صافر" 4 آلاف و9 طن متري، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن.
وتسيطر جماعة "الحوثي" على مركز محافظة الحديدة الذي يحمل الاسم ذاته، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.