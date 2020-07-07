لماذا قررت إدارة برشلونة تخفيض راتب ميسي ؟

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعتزم إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تخفيض الراتب الحالي لقائد الفريق الكتالوني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكر برنامج "El Chiringuito" الإسباني، أن رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، سيضطر قريبا لإبلاغ ميسي بقرار خفض راتبه المتفق عليه بموجب العقد الذي يربط الطرفين وينتهي في صيف عام 2021.

ولم يكشف المصدر سبب هذا التوجه لإدارة برشلونة، ولكن يرجح أن يكون للأزمة المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا دور في ذلك.

ويتقاضي ميسي حاليا أكثر من ثمانية ملايين يورو شهريا.

وتناقلت وسائل إعلام إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، معلومات تفيد بأن ميسي علق المفاوضات مع برشلونة بشأن تمديد عقده، مشيرة إلى أن صاحب الـ33 عاما، لا يرغب في الرحيل عن الفريق، ولكنه ليس راضيا على إدارة النادي.

وسجل ميسي 22 هدفا وصنع 20 آخر في 29 مباراة خاضها مع "البارسا" في الدوري الإسباني هذا الموسم.