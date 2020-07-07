هيفاء وهبي توقف عرض أحدث أفلامها أشباح أوروبا في دور السينما بمصر لهذا السبب؟

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يبدو أنّ الدعاوى القضائية بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري بدأت تنسحب على أعمال هيفاء التي طلبت وقف عرض فيلمها السينمائي الأخير “أشباح أوروبا” في دور السينما بحجّة عدم حصولها على أتعابها.
وفي التفاصيل تقّدمت هيفاء من نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر بواسطة محاميها ياسر قنطوش بطلب وقف تصاريح عرض أحدث أفلامها “أشباح أوروبا” في الصالات السينمائية بسبب عدم حصولها على أجرها من الشركة المنتجة لفيلم “أشباح أوروبا”، والذي يشرف على إنتاجه مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، والذي اتهمته مؤخرًا بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه من حساباتها المصرفية في مصر بموجب التوكيلات القانونية التي كانت قد حررتها له حين كان يعمل معها.
رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية علي الشريعي لبّى من جهته طلب هيفاء، مؤكداً أنها التزمت بالقرار وأوقفت بالفعل تصاريح العمل إلى حين إيجاد حلّ بينها وبين وزيري.