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أول صحيفة في تاريخ قطر .. تعلن التوقف نهائيا لهذه الأسباب

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يرتقب أن تتوقف صحيفة العرب التي تعد أول صحيفة صدرت في قطر عام 1972، عن الصدور بسبب أزمة مالية تواجهها المؤسسة.

وأرسلت إدارة الصحيفة التي يرأس مجلس إدارتها عبدالله بن ثاني آل ثاني، ويرأس تحريرها الإعلامي عبدالله العذبة، وتطبع في العاصمة القطرية الدوحة، إخطاراً لجميع الموظفين عن إنهاء خدماتهم، والتعاقد لجميع موظفي الدار، اعتباراً من يوم 9 يوليو/ تموز 2020.

واستدعت الإدارة الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو المئة، لاستلام خطابات إنهاء التعاقد، والإجابة على أي استفسار.

وتفاقمت أعباء الصحيفة بسبب تداعيات كوفيد 19، وتوقف الإعلانات.

وكانت بعض الأنباء توقعت حدوث إدماج صحيفتي العرب والشرق ضمن مؤسسة واحدة لتقليل التكاليف. كما تداولت معلومات عن توقف الصحيفة ورقياً والإبقاء على موقعها الإلكتروني ، حيث يتوقع أن يتم توظيف عدد من الصحافيين بعقود جديدة لتأمين موقع العرب.

وكانت العرب رائدة الصحافة في قطر وتوقفت عن الصدور عام 1996، لتعود من جديد لجمهورها عام 2007 بقيادة الإعلامي القطري عبد العزيز آل محمود.

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