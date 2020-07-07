تفاصيل أولى جلسات محاكمة ”عبدالملك الحوثي“ و174 قياديا آخرين.. تعرف على أسمائهم

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ مأرب

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عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، اليوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و 174 متهما آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري، حيث وجهت النيابة العسكرية عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وامدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص المواد من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا وفقا لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة ب من المادة 1 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999م وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

كما طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة وفقا لنصوص المواد (185) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية العام ومراعاة أن وضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقا لأحكام المادة رقم (4) الفقرة (أ، ب) من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فلا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية.

وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة احدي الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ 25 من سبتمبر 2020 ما لم ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.

أسماء المتهمين:

1- عبدالملك بدرالدين أمين الدين الحوثي قائد الميليشيات الانقلابية

2- لواء ركن يحيى محمد محمد الشامي منتحل صفة مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة

3- يحيى بدرالدين أمير الدين الحوثي منتحل صفة وزير التربية

4- محمد علي عبدالكريم الحوثي عضو المجلس السياسي

5- منتحل رتبة لواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي منتحل صفة وزير الداخلية

6- منتحل رتبة لواء عبدالخالق بدرالدين الحوثي منتحل صفة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة

7- منتحل رتبة مشير مهدي محمد حسين المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي

8- منتحل رتبة لواء عبدالله يحيى علي الحاكم منتحل صفة رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع

9- لواء ركن زكريا يحيى محمد محمد الشامي وزير النقل

10- لواء علي محمد الكحلاني منتحل صفة مساعد وزير الدفاع

11- محمد عبدالسلام فليته الناطق الرسمي للحركة - رئيس وفدهم المفاوض

12- لواء ركن محمد ناصر أحمد العاطفي منتحل صفة وزير الدفاع

13- منتحل رتبة لواء مبارك صالح المشن الزايدي منتحل صفة قائد المنطقة العسكرية الثالثة + عضو ما يسمى بالمجلس السياسي

14- منتحل رتبة عميد يوسف عبدالله حسين الفيشي منتحل صفة قائد ألوية الحرس

15- منتحل رتبة لواء عبدالحكيم هاشم علي الخيواني منتحل صفة قائد جهاز الأمن والمخابرات + نائب وزير الداخلية

16- عقيد سليم محمد نعمان مغلس منتحل صفة محافظ محافظة تعز

17- حمود محمد عباد منتحل صفة أمين العاصمة

18- محمد ناصر قايد حسين البخيتي نائب ما أسموه بمجلس الشورى

19- أحمد محمد يحيى حامد مدير مكتب ما أسموه بالمجلس السياسي الأعلى

20- إبراهيم محمد محمد الديلمي منتحل صفة سفير اليمن لدى إيران

21- محمود عبدالقادر الجنيد منتحل صفة نائب لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية

22- ضيف الله قاسم الشامي منتحل صفة وزير الإعلام

23- حسن محمد زيد منتحل صفة وزير الشباب والرياضة

24- طه أحمد المتوكل منتحل صفة وزير الصحة والسكان

25- فارس محمد مناع منتحل صفة وزير الدولة

26- أحمد عبدالله علي عقبات انتحل صفة وزير عدل للانقلابيين سابقا

27- علي ناصر قرشه عضو ما يسمى المكتب السياسي

28- حسين حمود العزي منتحل صفة مساعد وزير الخارجية

29- عبدالإله محمد حجر عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى

30- فضل محمد محمد المطاع عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

31- محسن صالح الحمزي عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

32- منتحل رتبة لواء عامر علي حسين عامر المراني منتحل صفة محافظ محافظة الجوف

33- علي علي القحوم عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

34- حمزة بدر الدين الحوثي عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

35- حزام محمد الأسد عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

36- محمد محمد مفتاح مستشار ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى

37- عبدالله هاشم السياني عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

38- إسماعيل إبراهيم أحمد الوزير عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

39- محمد أحمد القبلي عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

40- علي علي يحيى العماد عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

41- محمد صالح مبخوت النعيمي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى

42- منتحل رتبة لواء سلطان أحمد عبدالرب السامعي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى

43- عميد ركن علي حمود زيد الموشكي منتحل صفة نائب رئيس هيئة الأركان

44- منتحل رتبة لواء فيصل أحمد ناصر حيدر منتحل صفة محافظ محافظة المحويت

45- عميد ركن علي محمد أبو حليقة منتحل صفة الاستخبارات

46- لواء عبدالوهاب يحيى الدره منتحل صفة وزير الصناعة

47- منتحل رتبة عميد نائف عبدالله صغير أبو خرفشه منتحل صفة قائد عسكري - حجة

48- نبيه محسن أبو نشطان منتحل صفة وزير الدولة

49- صادق عبدالله أبو شوارب عضو ما يسمى بمجلس الشورى

50- حسين عبدالله مقبولي منتحل صفة نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية

51- رشيد عبود أبو لحوم منتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون المالية ووزير المالية

52- إدريس سعيد الشرجبي منتحل صفة وزير الخدمة المدنية والتأمين

53- محمد محمد الزبيري منتحل صفة وزير الثروة السمكية

54- نبيل عبدالله الوزير منتحل صفة وزير المياه والبيئة

55- عاتق حسين عبار منتحل صفة وزير الكهرباء والطاقة

56- نجيب عبدالله العجي منتحل صفة وزير الأوقاف والارشاد

57- مسفر عبدالله النمير منتحل صفة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

58- عبدالملك قاسم الثور منتحل صفة وزير الزراعة والري

59- أحمد محمد العليي منتحل صفة القائم بأعمال وزير السياحة

60- أحمد صالح القنع منتحل صفة وزير الدولة

61- عبدالله أحمد الكبسي منتحل صفة وزير الثقافة

62- غالب عبدالله مطلق منتحل صفة وزير الأشغال العامة والطرق

63- محمد سعيد المشجري منتحل صفة وزير المغتربين

64- محمد محمد عبدالله الديلمي منتحل صفة وزير العدل

65- عبدالرحمن سالم ذيبان منتحل صفة مدير مكتب رئيس الوزراء

66- أحمد ناصر الظرافي منتحل صفة أمين عام مجلس الوزراء

67- طلال عبدالكريم عقلان منتحل صفة وزير الخدمة المدنية

68- عميد ركن محمد عبدالكريم أحمد الغماري منتحل صفة رئيس هيئة الأركان

69- منتحل رتبة لواء عبدالرب صالح أحمد جرفان منتحل صفة رئيس الأمن القومي

70- لواء حسين محمد محسن الروحاني منتحل صفة قائد العمليات الخاصة

71- منتحل رتبة لواء هلال عبده علي حسن الصوفي منتحل صفة محافظ حجة - حجة

72- منتحل رتبة عميد حسين ناجي هادي خيران منتحل صفة مستشار الرئاسة لشؤون الدفاع والأمن

73- منتحل رتبة لواء عبدالله عيضه الرزامي منتحل صفة المفتش العام بوزارة الداخلية

74- لواء ركن عبدالباري عبدالرحمن الشميري منتحل صفة المفتش العام بوزارة الدفاع

75- لواء ركن يحيى شعلان الغبيسي منتحل صفة رئيس هيئة القوى البشرية

76- لواء ركن محمد محمد غالب المقداد منتحل صفة رئيس هيئة العمليات الحربية

77- لواء طيار أحمد علي الحمزي منتحل صفة قائد القوات الجوية

78- منتحل رتبة لواء صالح مسفر الشاعر منتحل صفة رئيس هيئة الدعم اللوجيستي

79- منتحل رتبة لواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي منتحل صفة نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات

80- منتحل رتبة لواء فواز حسن قائد نشوان منتحل صفة رئيس جهاز الأمن القومي

81- منتحل رتبة لواء عبدالواحد ناجي أبو راس وكيل ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات لشؤون العمليات الخارجية

82- منتحل رتبة لواء يحيى عبدالله محمد الرزامي منتحل صفة أركان حرب محور همدان

83- لواء عبدالحافظ محمد أحمد علي السقاف منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات

84- لواء أمين علي عبدالله البحر منتحل صفة قائد ما أسموه لواء صماد 2

85- لواء أمين خالد علي حميدان منتحل صفة مدير أمن محافظة تعز

86- منتحل رتبة لواء فارس مجاهد الحباري منتحل صفة محافظ محافظة ريمة

87- لواء جهاد علي عنتر منتحل صفة قائد اللواء 127

88- منتحل رتبة عميد عبدالله يحيى الحسني منتحل صفة قائد ألوية الحماية الرئاسية

89- منتحل رتبة عميد عبداللطيف حمود يحيى المهدي منتحل صفة رئيس غرفة العمليات المشتركة - وقائد المنطقة العسكرية الرابعة

90- منتحل رتبة عميد محمد عبدالجليل قاسم أحمد الشامي منتحل صفة وكيل مصلحة الهجرة والجوازات

91- منتحل رتبة عميد جميل يحيى محمد زرعه منتحل صفة قائد المنطقة السادسة

92- عميد ركن محمد أحمد الكحلاني منتحل صفة مدير دائرة الإمداد والتموين

93- عميد نجيب عبدالله ذمران منتحل صفة قائد القاعدة الجوية

94- عميد محمد محمد قائد الحيمي منتحل صفة قائد قوات الشرطة العسكرية

95- منتحل رتبة عميد يحيى سريع قاسم سريع منتحل صفة مدير دائرة التوجيه - الناطق الرسمي للقوات المسلحة

96- عميد علي صالح الآنسي منتحل صفة قائد لواء الدفاع الساحلي

97- عميد محسن اسعد السقلدي منتحل صفة أركان حرب الشرطة العسكرية

98- عميد منصور أحمد السعادي منتحل صفة أركان حرب القوات البحرية

99- عميد ركن حمود أحمد صالح دهمش منتحل صفة أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة

100- عميد علي يحيى أحمد علي قرقر منتحل صفة أركان قوات الأمن الخاصة

101- عميد أحمد منصر العنسي منتحل صفة رئيس عمليات قوات الاحتياط

102- عميد علي عبدالله العاقل منتحل صفة رئيس عمليات المنطقة السادسة

103- عميد فؤاد عبدالله يحيى العماد منتحل صفة قائد اللواء الثالث حماية رئاسية

104- عميد زكريا محمد أحمد محمد المطاع منتحل صفة قائد اللواء الرابع مدرع

105- عميد أحمد جابر ناجي المطري منتحل صفة قائد اللواء العاشر عمليات خاصة

106- عميد صالح علي ناصر الشامي منتحل صفة قائد اللواء 312 مش

107- عميد أحمد عبدالله الشرفي منتحل صفة قائد محور تعز

108- عميد محمد محمد صالح العظيمة منتحل صفة مدير الدائرة القانونية

109- عميد عبدالرزاق علي علي عبدالله المؤيد منتحل صفة رئيس مصلحة خفر السواحل

110- عميد ركن عبدالولي محمد عبدالله الحوثي منتحل صفة رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة

111- لواء ركن عبدالملك يحيى محمد الدره منتحل صفة مدير دائرة الإمداد والتموين

112- عميد حمود حسان سنان محمد الحارثي منتحل صفة قائد قوات الأمن الخاصة

113- عميد أبوبكر يحيى عبدالعزيز الغزالي منتحل منصب مساعد وزير الدفاع للتكنولوجيا

114- عميد طيار زيد علي بن علي الأكوع قائد اللواء الثاني طيران

115- عميد علي عبدالله الحمزي ملاح جوي

116- عميد علي علي ضيف الله العريمي منتحل صفة مساعد وزير الدولة

117- عميد محمد علي الغفاري نائب رئيس شعبة استخبارات القوات الجوية

118- عميد يحيى عباد الرويشان نائب قائد قوات الدفاع الجوي

119- عميد محمد أحمد الطالبي منتحل صفة مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية

120- عميد حسين صالح صبر منتحل صفة قائد اللواء 314 مدرع

121- عميد منصور محسن أحمد معجير منتحل صفة قائد اللواء 35 مدرع

122- عميد حميد علي الخراشي منتحل صفة قائد المنطقة السابعة سابقا

123- عميد ناصر أحمد صبحان المحمدي منتحل صفة قائد حرس الحدود

124- عميد محمد أحمد النزيلي منتحل صفة قائد لواء النقل الثقيل

125- عميد محمد عباس قاسم عامر وكيل جهاز الأمن والمخابرات للشؤون المالية والإدارية

126- عميد ركن عابد عبدالله الجود منتحل صفة قائد محور الفرضة

127- عميد عبدالولي عبده حسن الجابري منتحل صفة قائد اللواء 115 مش

128- عميد ركن حسين علي المقدشي منتحل صفة قائد اللواء الثالث مشاه جبلي

129- عميد أحمد صالح الهندي منتحل صفة مساعد رئيس هيئة الأركان

130- عميد ركن محمد علي القادري منتحل صفة عميد الكلية البحرية

131- عميد ركن عبدالرزاق محمد إسماعيل المروني منتحل صفة قائد قوات الأمن الخاصة

132- عميد أحمد صالح علي القرن منتحل صفة قائد اللواء 22 مدرع حرس

133- عميد ركن منصور عبدالله ناجي علي مرشد عوفان منتحل صفة قائد اللواء 39 مدرع

134- عميد رضوان محمد صلاح منتحل صفة قائد اللواء 201

135- عميد طلال محمد ثابت العجل منتحل صفة قائد اللواء 33 مدرع

136- عميد محمد علي سعيد منتحل صفة قائد اللواء 17 مشاة

137- عميد عبدالله جميل الحاضري منتحل صفة قائد اللواء 145 مشاة

138- عميد صلاح عبدالرحمن بجاش منتحل صفة وكيل محافظة تعز

139- عميد ركن أحمد علي أحمد قاسم علي الماوري منتحل صفة نائب قائد اللواء 39 مدرع

140- عميد عبدالخالق محمد احمد الجنيد منتحل صفة مدير شرطة تعز

141- عميد حمزة أبو طالب (أبو حمزة) منتحل صفة قائد المنطقة العسكرية الخامسة

142- عميد زكريا حسن محمد حسن الشرفي منتحل صفة مدير عام شؤون الضباط

143- منتحل رتبة عقيد علي سعيد الرزامي منتحل صفة أركان حرب المنطقة السادسة

144- منتحل رتبة عقيد هادي زريب ناصر دغيش منتحل صفة أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة

145- عقيد خالد علي حسين العندولي منتحل صفة قائد اللواء 310 مدرع

146- عقيد عبدالله عيضه مفرح العياني منتحل صفة مدير عام مكافحة الإرهاب

147- عقيد مجاهد حسين عيضه المطري منتحل صفة مدير أمن م / صنعاء

148- عقيد إبراهيم محمد المتوكل منتحل صفة نائب مدير دائرة العمليات الحربية

149- عقيد عز بن صلاح مطهر دحوه منتحل صفة مدير أمن م / صنعاء

150- عقيد محمد عبدالملك محمد إسماعيل المروني منتحل صفة مدير دائرة الأشغال العسكرية

151- عقيد ركن طيار شرف علي الماوري طيار

152- عقيد علي عبدالرحمن يحيى العلفي طيار

153- عقيد أحمد علي ضيف الله جعفر منتحل صفة قائد قوات النجدة

154- عقيد أحمد عبدالله السياني منتحل صفة قائد لواء النقل الخفيف

155- عقيد قاسم محمد العياني منتحل صفة قائد محور إب

156- عقيد أحمد محمد غيلان القحم منتحل صفة قائد محور البقع

157- عقيد محمد علي مهدي محسن حسين زهره منتحل صفة مساعد مدير دائرة الاستخبارات

158- عقيد محمد علي حسين دغيش منتحل صفة مدير أمن محافظة البيضاء

159- عقيد عبدالله أحمد مجيديع منتحل صفة الإمداد البشري - م / مأرب

160- عقيد حسين محمد هاشم منتحل صفة قيادي أمني

161- عقيد يحيى أحمد ناصر جحاف عضو مجلس الشورى التابع للانقلابيين

162- عقيد هيثم منصور زهران منتحل صفة قائد لواء مراد

163- عقيد محمد عبدالله سعيد منتحل صفة قائد قاعدة طارق الجوية - مطار تعز

164- عقيد جميل هزاع الجابري منتحل صفة رئيس أركان اللواء 115

165- عقيد نبيل عبدالرحمن طارش أحمد عبادي منتحل صفة قيادي عسكري

166- عقيد محمد ناصر الفراصي منتحل صفة قائد الأمن المركزي

167- عقيد سعيد مرشد علي سمان منتحل صفة قائد مدفعية اللواء 39 مدرع

168- عقيد حامس مجاهد أحمد حميد الحباري منتحل صفة وكيل محافظة تعز للشؤون الاجتماعية

169- نقيب علي عبدالله الصبري نقيب في القوات المسلحة

170- منتحل رتبة نقيب طه يحيى المحطوري منتحل صفة قائد عسكري - حجة

171- منتحل رتبة نقيب عبدالرحمن حسين الجماعي منتحل صفة قائد عسكري - حجة

172- منتحل رتبة ملازم أول محمد محمد سلبه منتحل صفة قائد عسكري - حجة

173- عميد علي عتيق العنسي منتحل صفة طيار

174- منتحل رتبة ملازم أول إبراهيم محمد أحمد عبده الكحلاني منتحل صفة قائد عسكري - حجة

175- منتحل رتبة ملازم أول وليد علي أحمد عبدالله أبو دنيا منتحل صفة قائد عسكري - حجة