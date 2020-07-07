الموظفون النازحون في العاصمة عدن يتهمون البنك المركزي بعرقلة صرف مرتباتهم

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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اتهم ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن البنك المركزي بعرقلة صرف مرتباتهم.

وقال في بلاغ وصل «مأرب برس» ان وزاتي المالية والخدمة المدنية بالعاصمة المؤقتة عدن استكملت الاجراءات اللازمة لصرف مرتبات شهر يونيو 2020 للموظفين النازحين الذين تصرف رواتبهم بصفة مستمرة من الحكومة الشرعية.

واشار الى وصول الاشعارات والشيكات الخاصة بتلك المرتبات إلى البنك المركزي اليمني الخميس الماضي الموافق ٢ يوليو الجاري إلا أن البنك المركزي كعادته في التعامل مع مرتبات هذه الفئة يماطل وجمد تلك الاشعارات حتى اليوم.

واكد ملتقى الموظفين النازحين ان البنك المركزي لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال عملية الصرف، وعكس تلك الاشعارات وتوفير السيولة لبنك الكريمي ليتسنى له الصرف وفق العقد المبرم معه مع وزارة المالية.

واضاف البلاغ: اننا في ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن نحمل مسؤولي البنك مسؤولية ذلك خصوصاً وانها ليست المرة الأولى ونناشد قيادة الشرعية والحكومة سرعة التوجيه إلى مسؤولي البنك المركزي باستكمال الاجراءات الأزمة وسرعة صرف وانتظام مرتبات هذه الفئة التي تعاني ظروف شاقة بسبب النزوح والظروف المعيشة والاجتماعية والسياسية في مناطق النزوح.

كما ناشدوا منظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقين بإيصال مناشدتهم والضغط على البنك القيام بمهمامه وفق الدستور والقانون .