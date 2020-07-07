غريفيث يفشل مع الحوثيين ويغادر مسقط

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اكد مصدر أممي أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عاد اليوم الثلاثاء إلى الأردن مقر اقامته، عقب فشل زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط التي وصلها قبل نحو اسبوع ورفض الحوثيين لقائه.

وقال المصدر بحسب "الأناضول" إن وفد مليشيا الحوثي رفض مقابلة غريڤيث احتجاجا على تصاعد الضربات الجوية السعودية في صنعاء ومناطق متفرقة، حد قولهم.

وأضاف أن غريڤيث اضطر أمام تعنت وفد الحوثيين إلى مغادرة مسقط، والعودة إلى مكتبه في الأردن.

وواضح أن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها منذ تعيين غريڤيث مبعوثا لليمن في فبراير2018.

وكانت مصادر مطلعة ارجعت في حديث لمأرب برس قبل يومين سبب رفض الحوثيين لقاء غريفيث الى الضمانات التي وعد بها المبعوث الحكومة اليمنية الخاصة بتوريد عائدات ضرائب سفن النفط التي سمحت الحكومة بدخولها بشرط توريد عائداتها لحساب في البنك المركزي في الحديدة تشرف عليه الامم المتحدة ثم صرف المبلغ كمرتبات لموظفي الدولة، ما اثار غضب الحوثيين.

وكان مقررا ان يعرض المبعوث على الحوثيين رد الشرعية حول النسخة المعدلة من مشروع اتفاق لوقف اطلاق النار في اليمن.