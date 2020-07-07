ظهور البركاني والشدادي.. تفاصيل لقاء يمني مصري تتطرق لاتفاق الرياض وموقف اليمن من سد النهضة وملفات أخرى

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بحث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني ،اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن احمد فاروق، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض البركاني والسفير المصري في اللقاء الذي عقد في الرياض بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، المشاورات الجارية لتنفيذ إتفاق الرياض،والمستجدات على الساحة اليمنية والعربية والتطورات في المنطقة، وخطورة الأوضاع الناجمة عن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وما يشكله من خطر على المنطقة برمتها.

ويأتي ظهور البركاني ونائبه الشدادي بعد تداول اخبار عن اصابتهما بفيروس كورونا، لكن مصدر رسمي في رئاسة البرلمان نفى في وقت سابق اليوم،لموقع مأرب برس، تلك الاخبار واكد انها غير صحيحة.

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البركاني -طبقا لوكالة سبأ الرسمية- اطلع ،السفير المصري ،على الجهود الأممية الرامية لإيقاف إطلاق النار وإحلال السلام الشامل في اليمن التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفت..مثمناً دور جمهورية مصر العربية الشقيقة ومواقفها الثابتة والدائمة الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مشيداً بمواقف مصر الداعمة لليمن منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين واحتضانها للمواطنين اليمنيين في أراضيها وتقديم التسهيلات والرعاية لهم.

كما اشارً الى ان تلك المواقف ليست غريبة على الأشقاء في جمهورية مصر العربية..معبرا عن شكره وتقديره لقيادة مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر.

وخلال اللقاء قال البركاني ان اليمن تقف دوما مع الأمن القومي العربي وأمن جمهورية مصر الشقيقة واستقرارها وسلامة أراضيها ..مؤكداً ان أمن مصر يمثل صمام أمان للأمن القومي العربي.

وعن مفاوضات سد النهضة قال البركاني ان من حق مصر اخذ حصتها كاملاً من مياه النيل وعدم الأضرار او المساس به..متمنيا الوصول الى تسوية الوضع بشأن سد النهضة والوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف.

وعبر الجانبان عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بالوصول إلى اتفاق الرياض وضمان تنفيذه باعتباره خطوة هامة لتوحيد قوى الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه..مؤكدين رفضهما للتدخلات الخارجية في المنطقة والتحالفات المشبوهة التي تستهدف الأمن القومي العربي وتزعزع استقرار المنطقة وتضر بمصالحها وسلامة أراضيها ،وفقا لوكالة سبأ.

وعبر السفير المصري ،عن تمنياته تطبيق اتفاق الرياض..مؤكدا مواقف بلاده الثابتة والداعمة للشرعية الدستورية والشعب اليمني وانهاء الانقلاب والتصدي للمشروع الإيراني والوقوف مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونظامه الجمهوري.

واشار الى ان اليمن ومصر تربطهما علاقة أخوية تاريخية مصيرية ومشتركة..لافتا الى ان أي خطر على اليمن وممراته المائية يشكل خطراً على مصر ومصالحها وأمنها القومي..ومتمنيا ان يحل السلام في اليمن.

وقال "أن لليمن مكانة متميزة في قلوب المصريين ويحظى ابناؤها المقيمون على أراضيها بالرعاية الكاملة من قيادة وحكومة وشعب مصر".