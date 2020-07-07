هجوم لاذع وغير مسبوق.. القيادي الحوثي هبرة يظهر كاشفا فساد جماعته ويقر باعترافات مهمة

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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هاجم قيادي حوثي بارز جماعته واتهم من وصلوا الى السلطة بالفساد وتحويل حياة الناس الى جحيم.

وأقر القيادي في مليشيا الحوثي صالح هبرة، بأن المسلحين الحوثيين حوّلوا حياة المدنيين في محافظة صعدة إلى جحيم.

وقال هبرة، وهو رئيس المكتب السياسي السابق للجماعة ورئيس فريقها التفاوضي خلال حروب صعدة، في منشور على فيسبوك، إن المليشيا اعتقلت الآلاف من أبناء صعدة بتهمة توزيع شرائح للطيران، وهي تهم باطلة وعارية عن الصحة، حد قوله.

وأوضح أن الحوثيين بعد أن سيطروا على الحكم زجوا باليمنيين في السجون وصادروا حقوقهم، واستأثروا بالسلطة والقرار، وأجبروا الشعب على أن يبقى في طوابير الوقود والغاز .. مؤكدا إن ما يمارسه الحوثيون مغالطات فقط.

وبرزت إلى السطح مجدداً شخصية "صالح هبرة" الرجل الثاني في المليشيا الذي أقصي في وقت سابق من مواقعه القيادية والذي كان آخرها (رئيس المجلس السياسي الأعلى) لخلافات كبيرة وفق صراع كان يجري في الغرف المغلقة, ليخرج مؤخراً إلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وشن هبرة نقداً لاذعاً لسياسة جماعته متهماً إياها بأنها فشلت في إدارة البلد خصوصاً محافظة صعدة المعقل الرئيس لهم.

واشار إلى أن سياسة الخداع هي من جعلت من أبناء صعدة أن يعيشوا جحيما لسنوات إذ زج بالآلاف منهم في المعتقلات بذريعة أنهم يوزعون شرائح وهي مجرد كذبة لا أساس لها من الصحة..مضيفاً بأن جماعته خرجت من إطارها الدعوي الإصلاحي إلى مشروع آخر وهو التسلط والحكم بالقوة.

ويقر هبرة في منشوره بأن الشعب اليمني لا يرغب بأن يحكمه الحوثيين، إلا أن هناك إصرارا على الحكم،وهو منطق المتسلطين ،كما قال.

وقال هبرة: "ندعي الحرص على مصلحة الشعب، لكنه بمجرد أن نصل إلى السلطة تتجسد مصلحة الشعب في الزج به السجون، ومصادرة حقوقه، والاستئثار بالسلطة والثروة والقرار من دونه، وفرضنا على الشعب أن يمسك الطوابير ليحصل على دبة بترول أو غاز".